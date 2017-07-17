Раиса Лукутцова о псковских интеграционных мастерских для инвалидов: То что мы увидели, вызывает восхищение

13:24, 18 июля 2017, ПАИ

Член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Раиса Лукутцова назвала Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца «городом мастеров» и выразила свое восхищение этой организацией. Об этом она заявила, выступая на 19-м заседании Совета в Пскове, сегодня, 18 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«То, что мы увидели, заслуживает восхищения, это эксклюзивное учреждение, оно заслуживает внимания и совет в своих рекомендациях для регионов и минтруда порекомендует использовать этот опыт», - заявила Раиса Лукутцова.

Кроме того, член она рассказала, что хорошее впечатление оставил областной дом ребёнка: «Посещение этих объектов вызвало доброе впечатление не случайно - в каждом из них работают квалифицированные специалисты, люди, которые болеют за своё дело».

Она также оценила организованность в проведении приема граждан, и отметила важность того, что на них присутствуют первые лица. Это, по словам Раисы Лукутцовой, позволяет оперативно решать вопросы. «Такая команда, я уверена, что родилась не вчера. Это кропотливая работа, забота губернатора», - заключила она.