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Политика

Раиса Лукутцова о псковских интеграционных мастерских для инвалидов: То что мы увидели, вызывает восхищение

Член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Раиса Лукутцова назвала Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца «городом мастеров» и выразила свое восхищение этой организацией. Об этом она заявила, выступая на 19-м заседании Совета в Пскове, сегодня, 18 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«То, что мы увидели, заслуживает восхищения, это эксклюзивное учреждение, оно заслуживает внимания и совет в своих рекомендациях для регионов и минтруда порекомендует использовать этот опыт», - заявила Раиса Лукутцова.

Кроме того, член она рассказала, что хорошее впечатление оставил областной дом ребёнка: «Посещение этих объектов вызвало доброе впечатление не случайно - в каждом из них работают квалифицированные специалисты, люди, которые болеют за своё дело».

Она также оценила организованность в проведении приема граждан, и отметила важность того, что на них присутствуют первые лица. Это, по словам Раисы Лукутцовой, позволяет оперативно решать вопросы. «Такая команда, я уверена, что родилась не вчера. Это кропотливая работа, забота губернатора», - заключила она.

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