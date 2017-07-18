Псковичей приглашают поучаствовать в интерактивной площадке «Посвящаю, мой город, тебе»

19:46, 18 июля 2017, ПАИ

24 июля с 12:00 до 13:00 в Пскове в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева будет работать праздничная интерактивная площадка «Посвящаю, мой город, тебе». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

Во время работы праздничной площадки гости библиотеки смогут принять участие в викторине о памятных местах Пскова «Любимый город», а также определить достопримечательности города в фото-викторине.

Кроме того, в творческой мастерской каждый желающий сможет нарисовать открытку, а также, собрав паззл и познакомиться с народными промыслами Пскова. Также все гости смогут проверить свои знания в игре «Древнерусский словарь» и попробовать прочитать старинную грамоту.

«Юные гости поучаствуют в подвижных играх «Вспомним старые забавы». Музыкальным сопровождением праздничной программы будет игра на гуслях», - добавили в учреждении.