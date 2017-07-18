Житель Новоржевского района отправится в колонию за кражу

16:53, 18 июля 2017, ПАИ

В Великих Луках жителя Новоржевского района приговорили к одному году колонии покушение на кражу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, в феврале 2017 года в Великих Луках 30-летний безработный уроженец Новоржевского района, ранее неоднократно судимый мужчина совершил покушение на кражу денежных средств из магазина на проспекте Ленина. Когда продавец вышел к другим покупателям, подсудимый воспользовался этим и подошел к кассовой стойке, в которой находился кассовый аппарат с денежным ящиком и ключом. Он быстро открыл ящик, достал оттуда 5800 рублей и положил их в карман брюк.

Свидетелем ограбления стал инкассатор. В итоге, подсудимый сбросил похищенные деньги обратно в ящик, но его задержали на месте преступления.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. После рассмотрения дела в суде, преступника приговорили к лишению свободы сроком на один год с отбыванием наказания в колонии строгого режима.