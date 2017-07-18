0
21:22
Псковичи смогут найти работу прямо на фестивале «ПАРК-ПРОФИ-2017»
20:07
Два велосипеда угнали в Великих Луках 17 июня
17:54
Ярмарка мастеров развернётся на фестивале «ПАРК-ПРОФИ - 2017»
17:51
Псковская область вошла в ТОП-10 регионов по исполнению федеральной программы развития туризма
17:30
Авторские пряники получат победители «ПАРК-ПРОФИ - 2017»
16:37
Восемь тысяч рублей разыграет Псковский кровельный завод в День города Пскова
16:03
Переменная облачность и дожди прогнозируются в Псковской области 19 июля
Еще новости
Общество

Восемь тысяч рублей разыграет Псковский кровельный завод в День города Пскова

В рамках праздничной программы в День города в Пскове 22 июля, Псковский кровельный завод разыграет 8000 рублей среди активных гостей праздника в честь дня города на Октябрьской площади. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Как сообщили организаторы, для того, чтобы претендовать на денежные призы нужно будет сделать фотографию на фоне баннера Псковского кровельного завода и выложить ее в группу в соцсети «ВКонтакте» в альбом «#летниеприключения2017 с Псковским Кровельным Заводом».

Подробности конкурса в официальной группе Дня города в соцсети «ВКонтакте». 

Напомним, 22 июля на Октябрьской площади в Пскове при поддержке Медиахолдинга Псковской области состоится большой праздничный концерт. Программу подготовит управление культуры администрации Пскова и продюсерский центр «Королёв продакшн».

Добавим, в рамках работы центральной площадки праздника будут организованы интерактивные зоны и фото-уголки  от партнеров и спонсоров мероприятия, самые активные зрители смогут выиграть призы и подарки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • День Пскова - 2017
Восемь тысяч рублей разыграет Псковский кровельный завод в День города Пскова Массовая зарядка, эстафеты и конкурсы ждут псковичей у ТК «Империал» в День города Зажигательная танцевальная программа «Live!» ждет псковичей на праздновании Дня города Начальник УГХ пообещал, что на утро после Дней города псковичи не увидят следов праздника Псковских мужчин приглашают выступить в качестве моделей 21 июля псковичам покажут обряд одевания невесты В День города псковичей ждут концерты, фестивали, фейерверк Первый в Пскове клубный дом презентуют в День города Утверждена программа Дней города Пскова Исполнитель песен «Невеста» и «Бабочка-луна» выступит в Пскове в День города
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Псковичи смогут найти работу прямо на фестивале «ПАРК-ПРОФИ-2017»
18 июля 2017
Псковичи смогут найти работу прямо на фестивале «ПАРК-ПРОФИ-2017»
Два велосипеда угнали в Великих Луках 17 июня
18 июля 2017
Два велосипеда угнали в Великих Луках 17 июня
Ярмарка мастеров развернётся на фестивале «ПАРК-ПРОФИ - 2017»
18 июля 2017
Ярмарка мастеров развернётся на фестивале «ПАРК-ПРОФИ - 2017»
Псковская область вошла в ТОП-10 регионов по исполнению федеральной программы развития туризма
18 июля 2017
Псковская область вошла в ТОП-10 регионов по исполнению федеральной программы развития туризма
Авторские пряники получат победители «ПАРК-ПРОФИ - 2017»
18 июля 2017
Авторские пряники получат победители «ПАРК-ПРОФИ - 2017»
Восемь тысяч рублей разыграет Псковский кровельный завод в День города Пскова
18 июля 2017
Восемь тысяч рублей разыграет Псковский кровельный завод в День города Пскова
Переменная облачность и дожди прогнозируются в Псковской области 19 июля
18 июля 2017
Переменная облачность и дожди прогнозируются в Псковской области 19 июля
Власть советов: ПАИ-live с Михаилом Федотовым (ВИДЕО)
18 июля 2017
Власть советов: ПАИ-live с Михаилом Федотовым (ВИДЕО)

Идет загрузка...