Восемь тысяч рублей разыграет Псковский кровельный завод в День города Пскова

16:37, 18 июля 2017, ПАИ

В рамках праздничной программы в День города в Пскове 22 июля, Псковский кровельный завод разыграет 8000 рублей среди активных гостей праздника в честь дня города на Октябрьской площади. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Как сообщили организаторы, для того, чтобы претендовать на денежные призы нужно будет сделать фотографию на фоне баннера Псковского кровельного завода и выложить ее в группу в соцсети «ВКонтакте» в альбом «#летниеприключения2017 с Псковским Кровельным Заводом».

Подробности конкурса в официальной группе Дня города в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, 22 июля на Октябрьской площади в Пскове при поддержке Медиахолдинга Псковской области состоится большой праздничный концерт. Программу подготовит управление культуры администрации Пскова и продюсерский центр «Королёв продакшн».

Добавим, в рамках работы центральной площадки праздника будут организованы интерактивные зоны и фото-уголки от партнеров и спонсоров мероприятия, самые активные зрители смогут выиграть призы и подарки.