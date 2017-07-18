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Общество

Валерий Павлов поднял вопрос о подготовке общественников

Секретарь Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов на 19-м заседании Совета  при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, которое проходит 18 июля в Пскове, поднял вопрос о подготовке общественников, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Сейчас большее количество людей вовлечено в работу общественных советов, - сказал Валерий Павлов. - Люди хотят в них вступать, но не знают, что там делать». Именно поэтому он считает необходимым организовать подготовку тех, кто хочет быть общественником.

Председатель Совета при президенте РФ Михаил Федотов назвал очень важным замечание Валерия Павлова по вопросу подготовки людей для работы в  общественных советах.

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