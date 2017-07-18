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Общество

20 ламп заменят в Пскове к Дню города

Специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» проводят комплекс мероприятий по обеспечению бесперебойной подачи электроэнергии к праздничным площадкам 22-23 июля, когда в Пскове будут проходить торжества по случаю Дня города. На этот период в областном центре будет усилен контроль работы объектов электросетевого хозяйства и предприняты дополнительные меры по обеспечению их охраны и безопасности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе энергокомпании.

По словам главного инженера РЭС № 5 Северных электрических сетей Андрея Косарева, на днях завершился внеплановый осмотр запирающих устройств на всех трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ и распредустройствах города. В общей сложности в Пскове эксплуатируется 530 таких энергообъектов. Кроме того, до четверга будет завершена проверка уличного освещения с заменой 20 ламп в светильниках.

Для подключения звуковой аппаратуры и торговых точек в местах проведения общегородских праздничных мероприятий в Ботаническом саду, Финском парке у Троицкого моста и на Октябрьской площади специалисты «Псковэнерго» обеспечат подачу мощности согласно заявке городской администрации.

В период проведения праздничных мероприятий в «Псковэнерго» будет организовано дополнительное дежурство персонала.

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