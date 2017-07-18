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Общество

Детская театральная школа «Гвозди» открывает набор на новый спецкурс

Детская театральная школа-мастерская «Гвозди» проводит набор ребят от 8 до 18 лет для участия в специальном театральном проекте - «Маска: Теория и практика». Занятия будут проходить с 14 по 26 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В программе курса: изготовление маски своими руками под руководством театрального художника, лекции по истории маски, актерские тренинги с маской, а также открытый показ на сцене Псковского театра драмы.

Узнать подробности и записаться на курс можно по телефонам: 8 (8112) 29-18-24 и 8 (911) 395-77-63.

Напомним, что детская театральная школа-мастерская «Гвозди» работает на базе Театрально-концертной дирекции Псковской области. Художественный руководитель – режиссер, актриса, педагог Евгения Львова.

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