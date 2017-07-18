Нарушения при ввозе кормовых добавок из Польши выявлены в Пскове

14:57, 18 июля 2017, ПАИ

На одном из складов временного хранения Пскова выявлены нарушения при ввозе 17 тонн польских кормовых добавок, поступивших через многосторонний автомобильный грузопассажирский пункт пропуска Убылинка Пыталовского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

При проведении ветеринарного контроля установлено несоответствие информации о дате выработки, указанной в сертификате, сведениям на маркировочных этикетках. 17 июля выпуск кормовых добавок был разрешен в связи с предоставлением сертификата качества, подтверждающего информацию о датах производства.