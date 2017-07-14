Роспотребнадзор проверит влияние спиннеров на детей

22:35, 18 июля 2017, ПАИ

Исследователи в сфере охраны здоровья вместе с Роспотребнадзором изучат негативное влияние спиннеров на детей. Об этом пишет «Фонтанка».

По мнению ведомства, «агрессивное продвижение» крутящейся игрушки в детской и подростковой среде вызывает тревогу у родителей и преподавателей. В связи с этим специалисты ведомства намерены оценить ее влияние на подрастающее поколение.

Роспотребнадзор рекомендует родителям, которые покупают спиннеры своим детям, обращать внимание на запах игрушки. Она может быть сделана из материала, не отвечающего требованиям безопасности. Специалисты ведомства предупреждают о том, что спиннеры со светящимися элементами и с«часовыми» батарейками должны использоваться детьми дошкольного возраста только под присмотром взрослых.