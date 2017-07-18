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Культура

Творческий вечер автора музыки к гимну Пскова пройдёт 21 июля

21 июля в 17:00 Псковский музей-заповедник приглашает на вокально-поэтический вечер пропагандиста хорового искусства, наставника поколения хоровых дирижеров, композитора, общественного деятеля Николая Мишукова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

В программе вокально-поэтического вечера прозвучат стихи Н. Мишукова, С. Золотцева, В. Игнатьевой. Концерт пройдет в парадном зале Картинной галереи (улица Некрасова, 7).

Вход свободный.

Николай Мишуков родился в 1932 году. Он окончил Ленинградскую государственную консерваторию, работал преподавателем Псковского областного музыкального училища. С 1970 года Николай Мишуков был руководителем Псковского русского народного хора, а в дальнейшем – дирижёром хоровой капеллы Псковского педагогического университета.

Николай Мишуков тесно связан с проведением певческих праздников в Псковской области. Неоднократно назначался главным дирижером праздников песни и концертов, посвященных псковским праздникам поэзии. В течение ряда лет он возглавлял Псковское отделение Всероссийского музыкального общества.

Является членом Союза композиторов России. Как композитор, Николай Мишуков долгое время являлся председателем творческого объединения самодеятельных композиторов и выпустил в свет сборники своих песен. Творческий багаж составляет около 500 названий музыкальных произведений, куда вошли хоры, романсы, инструментальные пьесы, песни, в том числе, гимн Пскова (автор текста С. А. Золотцев).

Николай Мишуков имеет почетные звания «Заслуженный деятель искусств КАССР», «Заслуженный работник культуры России». В арсенале композитора свыше ста почетных грамот и дипломов, он был отмечен медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», орденом «Знак почета». Постановлением главы администрации Пскова А. Прокофьева от 11.07.1995 года № 97 ему присвоено звание «Почетный гражданин города Пскова».

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