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Общество

Экскурс в военную историю Пскова будет организован 22 июля

22 июля в 11:15 в Пскове пройдёт культурно-образовательная программа для родителей с детьми «Псков - город воинской славы» из цикла «Музейная суббота». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника, запланирован исторический экскурс в военную историю Пскова на примере памятников на площади Победы.

Сбор группы состоится у Аллеи Героев Советского Союза на площади Победы.

Для взрослых участие в программе будет стоить 100 рублей за человека, для школьников – 60 рублей, для дошкольников – 40 рублей.

Дополнительная информация по телефону: +7-906-223-92-43; pskovmuseum@mail.ru

Предварительная запись обязательна.

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