Экскурсию по историческим местам Пскова провели студенты для пенсионеров

15:22, 18 июля 2017, ПАИ

18 июля в рамках проекта «Улучшение качества жизни бывших узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Псковской области» состоялась пешая экскурсия для старшего поколения и молодежи. Участниками стали 16 человек из числа студентов волонтерского отряда «Тимуровцы двух поколений», профсоюзного молодежного актива, а также пенсионеры таких категорий как узники, блокадники и ветераны труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель проектов «Клуб поколений», «Тимуровцы двух поколений», «Движение жизни» Элина Калинина.

Студентка 3 курса исторического факультета ПсковГУ Евгения Емельянова провела экскурсию по некоторым историческим объектам улицы Советской (ранее улице Великой), поведав слушателям историю Никольской церкви XIV века (Храм Николы со Усохи ), дома Софьи Перовской и бывшей Духовной семинарии (сейчас здание принадлежит ПсковГУ).

«Несмотря на непогоду, экскурсия состоялась и это, пожалуй, главное! Слушателями были очень интересные и неравнодушные к истории родного края дамы, за что хочется сказать им отдельное спасибо. Для себя я тоже многое почерпнула, но главным оказался бесцненный опыт выступления в новой для себя роли экскурсовода. Кроме того, я узнала сведения и о жизни узников, которые с радостью поделились своими историями, а после экскурсии меня пригласили в гости, где за чашкой чая беседа продолжилась»,– отмечает Евгения Емельянова.

Напомним, что проект объединяет сразу несколько общественных организаций: Центр устойчивого развития Псковской области, Ассоциация юристов, Союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей, студенты Псковского государственного университета, члены первичной профсоюзной организации студентов, ПРОО «СемьЯ» и СОП Псковский облсовпроф. Деятельность этих организаций позволит поддержать умственную, физическую и социальную активность людей, пострадавших от национал-социализма, преодолеть их социальную исключённость и, как результат, улучшит качество их жизни.