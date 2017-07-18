Переменная облачность и дожди прогнозируются в Псковской области 19 июля

16:03, 18 июля 2017, ПАИ

19 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +7 до +12 градусов, днем – от +18 до +23 градусов.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.