Нетрезвый пскович угнал «шестерку» и врезался в дерево

15:50, 18 июля 2017, ПАИ

В Пскове полицейские задержали молодого человека, подозреваемый в угоне автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 17 июля, утром, в областном центре, у дома по улице Металлистов, горожанин проник в ВАЗ-2106 и угнал ее. Мужчина не справился с управлением и врезался в дерево. После этого он бросил «шестерку» и попытался скрыться.

Позже полицейские задержали угонщика. Им оказался безработный 23-летний пскович, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, после прогулок по городу решил прокатиться. Выяснилось, что подозреваемый ранее уже был лишен права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде.

Возбуждено уголовное дело.