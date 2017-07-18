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Общество

В честь 90-летия пожарного надзора сотрудники псковского управления МЧС получили награды

18 июля в Главном управлении МЧС России по Псковской области состоялось торжественное построение личного состава, посвящённое 90-летию Государственного пожарного надзора. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, на мероприятии присутствовало руководство управления, начальники территориальных подразделений Управления надзорной деятельности и профилактической работы, сотрудники УНД и ПР, ветераны пожарного надзора, представитель регионального отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

С приветственным словом к присутствующим обратился начальник Главного управления МЧС России по Псковской области генерал-майор внутренней службы Валерий Филимонов. «В настоящее время приоритетными направлениями деятельности контрольно-надзорных органов МЧС России является внедрение форм и методов, направленных на обеспечение экономического роста страны, основанного на состоянии благоприятного инвестиционного климата для субъектов экономической деятельности, развития институтов гражданского общества, эффективной системе государственного управления», - сказал Валерий Филимонов. Он также отметил важную роль вклада сотрудников подразделений надзорной деятельности Псковской области в дело обеспечения безопасности населения от пожаров. Начальник управления пожелал всем собравшимся крепкого здоровья, успехов на служебном поприще и благополучия.

Продолжили официальную часть мероприятия заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области Владимир Якунин, представители ветеранской организации и Всероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

Также состоялась церемония вручения сотрудникам и ветеранам медалей, нагрудных знаков, ценных подарков и благодарностей. Некоторым сотрудникам были присвоены очередные звания.

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