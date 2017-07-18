В Пскове объявили конкурс на право торговли арбузами и дынями

15:42, 18 июля 2017, ПАИ

Администрация Пскова объявила конкурс на предоставление субъектам торговли права на размещение нестационарных торговых объектов сезонного характера для продажи бахчевых культур на территории города. Всего в городе для размещения точек, торгующих арбузами и дынями, определено 25 мест. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут подать заявку на участие в конкурсе до 24 июля по адресу: Псков, улица Ленина, дом 3, кабинет 7.

Поведение итогов конкурса состоится 26 июля по адресу: Псков, улица Некрасова, дом № 22.