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Общество

В Пскове объявили конкурс на право торговли арбузами и дынями

Администрация Пскова объявила конкурс на предоставление субъектам торговли права на размещение нестационарных торговых объектов сезонного характера для продажи бахчевых культур на территории города. Всего в городе для размещения точек, торгующих арбузами и дынями, определено 25 мест. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут подать заявку на участие в конкурсе до 24 июля по адресу: Псков, улица Ленина, дом 3, кабинет 7.

Поведение итогов конкурса состоится 26 июля по адресу: Псков, улица Некрасова, дом № 22.

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