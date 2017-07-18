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Общество

Михаила Федотова удивило отсутствие в Псковской области жалоб на правоохранителей

Председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президента РФ, советника главы государства Михаила Федотова удивило отсутствие в Псковской области жалоб на сотрудников правоохранительных органов. Об этом он заявил сегодня, 18 июля, в прямом эфире проекта ПАИ-live, говоря о приеме граждан, который вчера проводили члены Совета в регионе.

Типичные жалобы – на тарифы и ЖКХ, рассказал Михаил Федотов. Жалобы на хамство сотрудников служб и ведомств, звучавшие на приеме граждан в Пскове, по его словам, «достаточно часто встречаются».

«Вы приходите в магазин, он имеет хозяина. Вас встречают, спрашивают, что вас интересует. А когда приходите в службу главного инженера или главного архитектора, сталкиваетесь в лучшем случае с хамством, а в худшем - с вымогательством», - посетовал советник президента. Он добавил, что есть только один способ борьбы с этим явлением: «Всеобъемлющий общественный контроль». 

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