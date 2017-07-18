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Общество

Советник президента: Надо, чтобы на Изборск были набеги туристов

«Надо ставить вопрос о создании особых экономических зон для объектов культурного наследия», - заявил сегодня, 18 июля, в прямом эфире проекта ПАИ-live председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президента РФ, советник главы государства Михаил Федотов.

По его мнению, статус ОЭЗ позволил бы привлечь предпринимателей, обслуживающих туристическую инфраструктуру, «чтобы были доходы в бюджет». Михаил Федотов уверен, что это возможно в том числе в Псковской области, благодаря ее выгодному приграничному положению. «Изборская область раньше отражала набеги захватчиков. Надо чтобы были набеги туристов», - добавил он.

Говоря о визите в уже действующую в Псковской области особую экономическую зону «Моглино» советник президента рассказал: «В «Моглино» мне было интересно понять как это скажется на экологии. В Псковской области настолько хорошо сохранена природа, что страшно этот баланс нарушить. Для меня было важно, предприятия какого типа там будут. Мне сказали - максимум 3-5 класс опасности. Меня это устраивает». 

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