Михаил Федотов рассказал, как решать конфликты между градозащитниками и застройщиками

16:06, 18 июля 2017, ПАИ

Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ, советник главы государства Михаил Федотов сегодня, 18 июля, в прямом эфире проекта ПАИ-live рассказал, как решать конфликты между градозащитниками и застройщиками.

«Очень просто: надо садиться за стол, за этот стол приглашать градозащитников, жителей, историков, архитекторов - максимально широкой круг заинтересованных лиц», - пояснил он.

По его мнению, все вопросы надо «решать только вместе». «Нельзя решать вопрос через колено. Не должно быть противостояния. Надо понимать, что мы все по одну сторону баррикады, а по другую – проблема. Это немного другая геометрия», - добавил советник президента.