Президентский Совет по правам человека разрабатывает законодательные гарантии независимости судей

16:14, 18 июля 2017, ПАИ

Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ в настоящее время по поручению главы государства разрабатывает законодательные гарантии независимости судей. Об этом сегодня, 18 июля, в прямом эфире проекта ПАИ-live рассказал председатель Совета Михаил Федотов.

Комментируя скандал вокруг судьи из Краснодарского края, на свадьбу дочери которой, судя по сообщениям в соцсетях, было потрачено около 2 миллионов долларов, Михаил Федотов напомнил, что «есть кодекс судебной этики, есть механизмы самоочищения судейского корпуса, предусмотренные законы», а также, что «надо исходить из того, что есть презумпция невиновности».

«В целом, есть огромная проблема, - признал он. - Нам как воздух необходим независимый суд». По его словам, разработка гарантий независимости суда – «задачка очень непростая», поскольку суд «должен быть независим не только от власти, но и от банкира, застройщика».