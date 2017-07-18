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Общество

Михаил Федотов уверен в необходимости административной амнистии в России

Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ выступает за проведение в России в 2017 году административной амнистии. Об этом сегодня, 18 июля, в прямом эфире проекта ПАИ-live рассказал председатель Совета Михаил Федотов.

Суть предложения, по его словам, заключается в том, чтобы «простить тех, в отношении кого еще не исполнено наказание». Михаил Федотов напомнил, что амнистия – это «традиционная мера проявления государством милосердия в отношении тех кто нарушил закон, но не слишком сильно». Он пояснил, что речь идет о неоплаченных штрафах, половина которых – «это безнадежные долги». Распространить административную амнистию Совет по правам человека предлагает на нарушения ПДД и иммиграционных правил. Это в том числе позволит освободить центры временного содержания иностранцев, которые сейчас переполнены.

«Сейчас ждем ответ ведомств», - сообщил Михаил Федотов. «На самом деле, административная амнистия - это не новость какая-то. Первая административная амнистия проходила в 1927 году», - рассказал правозащитник.

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