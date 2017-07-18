Численность волков в Псковской области удалось стабилизировать

17:47, 18 июля 2017, ПАИ

18 июля заместитель губернатора Псковской области провел межведомственное совещание в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, в совещании приняли участие руководители и должностные лица профильных ведомств, полиции, МЧС, Росприроднадзора, пограничной службы, судебных приставов, Росреестра. Главной темой заседания стало подведение итогов межведомственного взаимодействия за первое полугодие.

Один из вопросов касался обеспечения мер пожарной безопасности в лесах на территории области. Как рассказал заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды в сфере охраны и использования животного мира Андрей Горкунов, за отчетный период в регионе был зафиксирован 41 лесной пожар на площади 56 га, что в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ущерба имуществу граждан не допущено. Докладчик отметил высокий уровень реагирования спецслужб на возникающие возгорания и большую профилактическую работу, проводимую в рамках межведомственного взаимодействия. В настоящее время из-за дождливой погоды угрозы возникновения крупных пожаров в лесах нет, но исключать вероятность возникновения отдельных возгораний нельзя, начался сезон сбора ягод и грибов, подчеркнул Андрей Горкунов.

Обсуждая вопрос межведомственного взаимодействия в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, Сергей Перников поинтересовался, как обстоит дело с отстрелом волков, на которых поступали жалобы от жителей региона. Андрей Горкунов пояснил, что силами охотнадзора численность хищника удалось стабилизировать.

В свою очередь начальник Государственного управления ветеринарии Псковской области Вера Баданина обратила внимание присутствующих на участившиеся случаи бешенства среди лис в Новоржевском, Порховском и Дедовичском районах. В связи с этим, отметила она, необходимо со следующего года вновь начать закупку вакцин от бешенства диких животных. «Ранее наш субъект был снят с финансирования в связи с малым количеством случаев», — пояснила Вера Баданина.

В ходе заседания Сергей Перников также отметил, что администрация Псковской области подала заявку на участие в федеральной целевой программе «Национальная система химической и биологической безопасности РФ», что позволит уже в следующем году получить дополнительное финансирование из федерального бюджета на работу по утилизации хранящихся в регионе пестицидов.

Также в регионе продолжается планомерная уборка несанкционированных свалок. С начала года в результате патрулирования лесной охраной было выявлено 92 несанкционированные свалки, 15 из них ликвидированы.

Первый заместитель председателя Госкомитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Татьяна Козина обратила особое внимание участников межведомственного совещания, что в конце июня в Западном рыбохозяйственном бассейне вступили в силу новые нормы добычи водных биоресурсов. На Псковско-Чудском водоеме рыбакам-любителям в сутки разрешается поймать два экземпляра сига, пять судаков, двух угрей, семь килограмм щуки и по пять килограмм налима и леща. По мнению специалистов, ограничение вылова самым положительным образом скажется на сохранении биоресурсов региона. «До сих пор рыбу вылавливали свободно, бесконтрольно и в неограниченном количестве», — отметила Татьяна Козина.

Еще один приоритет в работе межведомственного совещания — работа по выявлению и пресечению фактов безлицензионной добычи общераспространенных полезных ископаемых. С начала года оперативная группа УМВД, УГИБДД совместно с областным Госкомитетом по природопользованию и охране окружающей среды провели 26 рейдов, в ходе которых было выявлено шесть нарушений. При этом участники совещания обратили внимание на сложность привлечения виновных лиц к административной ответственности. В этой связи вице-губернатор Сергей Перников поручил усовершенствовать межведомственное взаимодействие в этой части и проработать механизмы сбора доказательной базы для эффективного наказания правонарушителей.

В завершение заседания замгубернатора поставил перед членами межведомственного совещания задачу активнее привлекать общественность к экологическим проблемам, в том числе посредством социальных сетей. «Людей, которые не будут равнодушно смотреть, как горит лес, или вывозится мусор, я думаю, много. Я уверен, что мы не в полной мере используем этот ресурс и потенциал», — сказал Сергей Перников.

В целом он оценил межведомственную работу в сфере природопользования и охраны окружающей среды в первом полугодии текущего года как удовлетворительную.