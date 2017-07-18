Навести порядок на своих территориях рекомендовано предприятиям торговли и общепита Пскова

17:16, 18 июля 2017, ПАИ

Администрация Пскова порекомендовала руководителям предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, индивидуальным предпринимателям, отделу потребительского рынка и услуг привести в порядок подведомственные территории. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В соответствии с общими требованиями к содержанию объектов благоустройства и уборке территорий, владельцам рекомендуется производить своевременное выкашивание и вывоз травы, проводить своевременную подрезку кустарников и деревьев, высадку цветочной рассады и надлежащий уход за ними (полив и прополка).

Постановлением администрации города Пскова от 21 апреля 2011 года «Об утверждении правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения», границы отведенных и прилегающих территорий определены в следующих параметрах - нестационарные торговые объекты - 5 метров, стационарные торговые объекты - 10 метров по периметру.

Кроме того, предпринимателям предписано проводить влажную уборку фасадов и внешних элементов торговых объектов, а также очистку торговых объектов от расклеенных на них объявлений, афиш, плакатов, граффити, а также осуществить покраску, ремонт объектов по мере необходимости.