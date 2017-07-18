Лесных пожаров стало меньше в Псковской области

18:08, 18 июля 2017, ПАИ

В текущем году в Псковской области сократилось число лесных пожаров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

Пожароопасный сезон был открыт в регионе с 24 марта в соответствии с постановлением администрации области. За данный период был зафиксирован 41 лесной пожар на площади ликвидации 56,61 га. Ущерба лесному хозяйству, объектам инфраструктуры и имуществу граждан не допущено. За аналогичный период прошлого года произошли 74 лесных пожара на площади ликвидации 101,89 га с общим ущербом 161,477 тыс. рублей.

В этом году на землях государственного лесного фонда зарегистрированы 38 пожаров на площади ликвидации 40,71 га, в том числе в Опочецком, Красногородском, Пыталовском, Пустошкинском, Себежском, Плюсском, Порховском, Псковском, Стругокрасненском, Бежаницком районе, Гдовском районе, Печорском, Усвятском и Пушкиногорском районах. Три пожара произошли в Лужском военном лесничестве Минобороны Российской Федерации. Все пожары были ликвидированы в течение суток. Материалы переданы в полицию и пожарный надзор ГУ МЧС России по Псковской области.

Работники лесничеств и ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» совершили 132 выезда на тушение и предотвращение природных пожаров на территории Псковской области.

На данный момент территории земель лесного фонда Псковской области пожарная опасность отсутствует (первый класс пожарной опасности по пятибалльной шкале). В целях своевременного обнаружения лесных пожаров и контроля за пожароопасной обстановкой в лесах области ведется видеонаблюдение с видеокамер, установленных на вышках операторов сотовой связи, также организовано наземное и авиационное патрулирование в соответствии с классом пожарной опасности по условиям погоды.