Выставка в память о Натане Левине открылась в Псковской областной библиотеке

20:20, 18 июля 2017, ПАИ

В Псковской областной библиотеке открылась выставка изданий «Очарованный Псковом», организованную в память об известном псковском краеведе, Почетном гражданине города Пскова Натане Феликсовиче Левине. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В экспозиции представлены уникальный альбом «Псков на старых открытках», книги из серии «Псковская историческая библиотека», издания «Псков через века. Памятники Пскова сегодня», «Псковские сезоны», «Немецкие следы в одном русском городе», «Император Николай II в Пскове», «Кирилло-Мефодиевские традиции в Пскове» и многие другие, печатные материалы Натана Левина, опубликованные в псковских газетах, в историко-краеведческом журнале «Псков», альманахе «Псковский летописец», тексты докладов с региональных конференций, чтений, семинаров.

Напомним, что Натан Левин – автор около 600 работ о Пскове, в том числе статей для Псковского биографического словаря и Псковской энциклопедии. На сайте библиотеки можно познакомиться с полными текстами трудов краеведа «Из трудов псковского краеведа Н. Ф. Левина», биографией и литературой о нем.

Выставка будет работать до конца июля.