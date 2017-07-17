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19 июля завершится выдвижение кандидатов в депутаты собраний пяти районов Псковской области

19 июля в 24:00 завершится выдвижение кандидатов в депутаты собраний в Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пушкиногорском, Пыталовском районах. Кроме этого, будет закрыт прием заявлений от желающих баллотироваться на должности глав муниципальных образований  Печорского и Пыталовского районов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

На данный момент на пост главы  Печорского района претендуют 4 кандидата: временно не работающий Константин Базаревский 1980 года рождения ( самовыдвижение), заместитель директора ООО «АСГ» Дмитрий Богатырев 1974 года рождения (КПРФ),   механик «ОТК» в ГППО «Псковпассажиравтотранс» Юрий Проворников 1963 года рождения («Гражданская платформа») и директор ООО «Нива» Сергей Тарасик  1961 года рождения («Справедливая Россия»).

На должность главы муниципального образования Пыталовского района пока выдвинут  всего один кандидат. Это  главный бухгалтер филиал НОУ ВПО «Академия права и управления (институт)» в Псковской области Елена Петрова  1977 года рождения (самовыдвижение).

Кроме этого, 19 июля заканчивается выдвижение кандидатов для участия в  дополнительных выборах депутата Собрания ГП «Опочка» по одномандатному избирательному округу №12.

Напомним, в единый день голосования 10 сентября в Псковской области пройдет 38 избирательных кампаний: выборы депутатов районных Собраний в Бежаницком, Великолукском, Гдовском, Дедовическом, Дновском, Красногородском, Локнянском,Новоржевском, Новосокольническом, Опочецком, Островском, Палкинском, Печорском, Плюсском, Порховском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Пыталовском, Струго-Красненском, Усвятском районах и депутатов городских Дум в Пскове и Великих Луках, а также выборы выборы глав муниципалитетов в Дедовическом, Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Плюсском, Пыталовском районах, дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округ у № 8 (Великие Луки), дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Невельского района по одномандатному избирательному округу №2, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Палкино» по одномандатному избирательному участку №7, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов ГП «Опочка» по одномандатному избирательному округу №12, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов ГП «Струги Красные» по одномандатному округу №5, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов ГП «Дно» по многомандатному избирательному округу №2, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов сельского поселения «Артемовская волость» по многомандатному избирательному округу №1, дополнительные выборы депутата СП «Писковическая волость» по одномандатному округу №1.

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  • Выборы-2017
19 июля завершится выдвижение кандидатов в депутаты собраний пяти районов Псковской области Почти 1200 человек намерены участвовать в выборах в Псковской области 80 человек выдвинуты в Псковскую гордуму по 15-и одномандатным округам Пять человек претендуют на пост главы Дедовичского района 16 июля завершается выдвижение кандидатов в депутаты Великолукской гордумы 268 тысяч рублей добавили ТИК Пскова на проведение выборов в гордуму Завершается выдвижение кандидатов в гордумы Пскова и Великих Лук Прайс на изготовление и размещение агитационных материалов от ООО «СТВ-Псков» на выборах 10 сентября Приём заявок на аккредитацию СМИ на выборы начала Избирательная комиссия Псковской области Андрей Турчак отметил важность общественного контроля за избирательной кампанией-2017
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