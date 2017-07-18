Главный судебный пристав региона проведёт приём в Опочке

17:33, 18 июля 2017, ПАИ

19 июля с 11:00 до 13:00 руководитель УФССП России по Псковской области - главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников проведёт личный приём граждан в Опочке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

Предварительная запись по телефонам: в отделе судебных приставов Опочецкого и Красногородского районов - 8 (81138) 2-25-09, в Пскове - 8 (8112) 699-020 (приемная Управления ФССП России по Псковской области).

Приём состоится в отделе судебных приставов Опочецкого и Красногородского районов по адресу: Опочка, улица Карла Маркса, дом 17/35.

График проведения выездных приемов граждан, осуществляемых главным судебным приставом Псковской области, его заместителями и лицами, их замещающими, опубликован на сайте Управления ФССП России по Псковской области.