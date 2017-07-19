Коттедж с видами на святыню продается в Печорах

08:59, 19 июля 2017, ПАИ

В Печорах продается четырех уровневый коттедж площадью 260 квадратных метров, расположенный всего в нескольких шагах от Псково-Печерского монастыря. Как считает продавец, этот вариант идеально подойдет тем, кто стремится покинуть большой город и ищет качественное и комфортное готовое жилье. Дом расположен в тихом месте, у лесной опушки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Авентин-Псков».

В пешей доступности от дома находится озеро с местом для купания и новой оборудованной детской площадкой, а также сосновый лес. Всего в пяти минутах езды расположен один из наименее загруженных автомобильных пропускных пунктов в Эстонию.

Площадь этого и так просторного коттеджа может быть увеличена за счет имеющихся двух нежилых уровней. В просторном благоустроенном цокольном помещении имеется гараж с двойными автоматическими воротами и бытовые помещения. На первом этаже расположены: кухня, большая гостиная, каминный зал и раздельный санузел. Второй этаж включает большую спальню, детскую, рабочий кабинет и ванную комнату с джакузи и вторым санузлом. На чердаке имеются выведенные коммуникации и возможность устройства мансарды.

В цену объекта также входит мебель, подобранная по индивидуальным заказам специально для данного дома и европейские ковровые покрытия. Территория участка включает законченный ландшафтный дизайн с хвойными композициями и множеством цветущих и декоративных растений, которые будут радовать будущих владельцев каждую весну.

Подробности на сайте и по телефону 8112-29-84-84.