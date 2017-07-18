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Псковичка попыталась ограбить магазин, спрятав товар под одеждой

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину за кражу из магазина «Глория-Джинс» на Рижском проспекте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Информацию о хищении товарно-материальных ценностей наряд группы задержания МОВО «Псковский» получил 17 июля. Сотрудники Росгвардии в кратчайший срок прибыли на место происшествия, где задержали гражданку, которая попыталась вынести из магазина товар, не оплатив его.

Как пояснила продавец магазина, женщина взяла в торговом зале продукцию и проследовала с ней в примерочную, где, предположительно, сняла магнитные ярлыки. Затем, спрятав товар под своей одеждой, попыталась пройти мимо касс и выйти из магазина.

Женщина 1987 года рождения была доставлена в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пскову. Как выяснилось, она уже задерживалась за аналогичное правонарушение прежде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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