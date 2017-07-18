Ярмарка выходного дня в Пскове перенесена в связи с празднованием Дня города

18:10, 18 июля 2017, ПАИ

В связи с проведением 22 июля праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Дней города, традиционной ярмарки выходного дня в Пскове организовано не будет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Отдел потребительского рынка и услуг администрации города информирует население, что ярмарка продолжит свою работу в привычном режиме 29 июля.

Напомним, ярмарка выходного дня традиционно проводится по субботам на улицах Пушкина и Карла Маркса и имеет большую популярность среди псковичей.