169 человек пострадали от укусов клещей за последние семь дней в Псковской области

22:07, 18 июля 2017, ПАИ

За период c 13 по 18 июля включительно в Псковской области от укусов клещей пострадали 169 человек, из них 38 дети. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области.

За анализируемый период обратившиеся с укусами клещей зарегистрированы на всех территориях области, кроме Великолукского, Дновского, Палкинского и Усвятского районов. C начала сезона в лечебно-профилактические учреждения области обратились 1905 людей, из них детей – 524.

За анализируемый период лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» исследовано снятых с людей клещей:

ИФА + ПЦР – 103 клещей на Клещевой вирусный энцефалит, в том числе положительных - 1.

ПЦР – 67 клещей на Клещевой боррелиоз, из них положительных - 7.

ПЦР - 67 клещей на Моноцитарный Эрлихиоз, из них положительных - 1.

ПЦР - 67 клещей на Гранулоцитарный Анаплазмоз, результаты исследования отрицательные.

Серопрофилактика проведена у 4 человек, в том числе 4 детям, в том числе в Островском районе - 2 челочека, в том числе 2 у двоих детей. В Печорском и Пыталовском районах - 2 человека, в том числе 2 ребенка.

C начала сезона сотрудники ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» провели акарицидные обработки на площади 329,216 га, в том числе в Летних оздоровительных учреждениях на площади 123,381 га.