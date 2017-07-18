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Общество

Псковская область вошла в ТОП-10 регионов по исполнению федеральной программы развития туризма

Псковская область вошла в список 10 субъектов России, занимающих лидирующие позиции по исполнению в 2017 году федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Федерального агентства по туризму (Ростуризм). В ТОП-10 также вошли Московская область, Удмуртская Республика, Республика Татарстан, Рязанская область, Костромская область, Кемеровская область, Алтайский край, Амурская область, Мурманская область.

«Федеральное агентство по туризму разработало план мероприятий на 2017 год, в котором отражены обязательства субъектов России, участвующих в программе, - рассказал заместитель руководителя Ростуризма Николай Королёв на состоявшемся 17 июля 17-м заседаним Координационного совета федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».

По его словам, по данным на 1 июля Ростуризм перечислил 1 миллиард и 7 миллионов рублей 15 субъектам-участникам программы, исполнение составило более 700 миллионов рублей. Всего в первом полугодии 2017 года в эксплуатацию введены 17 объектов обеспечивающей инфраструктуры.

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