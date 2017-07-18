За размещение в соцсети экстремистских материалов пскович получил условный срок

17:44, 18 июля 2017, ПАИ

40-летнего псковича признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Установлено, что в 2016 году мужчина, находясь по месту жительства в Пскове, систематически размещал на общедоступной странице в социальной сети материалы экстремистского характера. В ходе обыска у него, помимо запрещенных материалов, были обнаружены и изъяты свыше сотни деталей и комплектующих к автоматическому оружию и боеприпасам.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.