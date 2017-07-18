Арестован подозреваемый в убийстве мужчины, найденного в кладовой дома в Великих Луках

17:49, 18 июля 2017, ПАИ

В Великих Луках продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения 14 июля в кладовой одного из частных домов тела неустановленного мужчины с гнилостными имениями и размозжением головы. Как сообщили Псковскому агентству информации в Следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области, предполагаемый злоумышленник арестован.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению личности пострадавшего. Известно, что на вид мужчине было 40-45 лет, рост - 158 см, телосложение - плотное. При жизни пострадавший рассказывал, что в конце прошлого тысячелетия приехал жить в Россию из Украины.

Лицам, располагающим сведениями о личности потерпевшего, необходимо сообщить об этом в следственный отдел по адресу: город Великие Луки, улица Новосокольническая, дом 17б или позвонить по телефону: 8-(811-53)-7-11-04.