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Общество

В Псковской области хотят построить частный дом престарелых в рамках проекта стоимостью 3 млрд

Сеть частных домов престарелых «Опека» может открыть свой пансионат в Псковской области в рамках масштабного проекта, стоимость которого оценивается в 3 миллиарда рублей. Как сообщает «Деловой Петербург», также пансионаты «Опеки» могут быть построены в Архангельской, Калужской, Новгородской, Ульяновской областях и Удмуртской республике.

«Опека» готова реализовать проект на условиях государственно-частного партнерства. Компания готова возводить дома престарелых на собственные и инвестиционные средства на принадлежащей государству земле, передавать их в госсобственность, а затем управлять ими.

В настоящее время в сеть «Опеки» входят восемь пансионатов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве.

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