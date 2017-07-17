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Политика

Андрей Турчак принял участие в товарищеском хоккейном матче против команды ГАИ

17 июня в Ледовом дворце Пскова состоялась хоккейная встреча между командами администрации Псковской области, с участием губернатора Андрея Турчака, и командой ГАИ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В начале мероприятия, прошедшего под девизом «Соблюдай Правила дорожного движения – люби жизнь!», ко всем участникам с приветственными словами обратились заместитель губернатора Псковской области Максим Жаворонков и начальник Управления областной Госавтоинспекции  полковник полиции Анатолий  Ефимов.

В результате напряженной спортивной борьбы хоккеисты из Госавтоинспекции уступили своим  соперникам  со счетом  7:9.

Почетными гостями этого дружеского матча стали волонтеры и представители общественной организации «Добрый Город», которые уже  более двух лет принимают активное участие в различных мероприятиях по безопасности дорожного движения. На этот раз они подарили членам команд памятные сувениры и рисунки, подготовленные  учащимися псковских школ.

 

 

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