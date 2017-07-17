Андрей Турчак принял участие в товарищеском хоккейном матче против команды ГАИ

21:38, 18 июля 2017, ПАИ

17 июня в Ледовом дворце Пскова состоялась хоккейная встреча между командами администрации Псковской области, с участием губернатора Андрея Турчака, и командой ГАИ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В начале мероприятия, прошедшего под девизом «Соблюдай Правила дорожного движения – люби жизнь!», ко всем участникам с приветственными словами обратились заместитель губернатора Псковской области Максим Жаворонков и начальник Управления областной Госавтоинспекции полковник полиции Анатолий Ефимов.

В результате напряженной спортивной борьбы хоккеисты из Госавтоинспекции уступили своим соперникам со счетом 7:9.

Почетными гостями этого дружеского матча стали волонтеры и представители общественной организации «Добрый Город», которые уже более двух лет принимают активное участие в различных мероприятиях по безопасности дорожного движения. На этот раз они подарили членам команд памятные сувениры и рисунки, подготовленные учащимися псковских школ.