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Общество

Два велосипеда угнали в Великих Луках 17 июня

17 июля в Великих Луках на проспектах Ленина и Гагарина были похищены велосипеды. В полицию обратились двое потерпевших. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В связи с этим полиция призывает граждан принять необходимые меры для обеспечения сохранности своего имущества. Стражи порядка рекомендуют не оставлять  велосипед без присмотра. «Используйте имеющиеся в продаже средства защиты  от угона (велозамок, трос  или  цепочку с замком). Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома», - добавили в ведомстве.

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