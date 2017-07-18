Научная конференция «Музей. Реставратор. Реставрация» откроется в Михайловском 19 июля

20:50, 18 июля 2017, ПАИ

19 июля в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» откроется научная конференция «Музей. Реставратор. Реставрация» памяти реставратора, историка искусства, академика РАЕН, заслуженного деятеля искусств России Саввы Ямщикова.

Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, в этом году представители реставрационной отрасли соберутся в заповеднике на чтения памяти Ямщикова уже в пятый раз.

В программу чтений включены шесть докладов и сообщений специалистов-реставраторов, архитекторов, искусствоведов, музейных работников из Академии Архитектурного наследия, Московского архитектурного института, Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, Государственного Пушкинского Заповедника, Государственного музея истории Санкт-Петербурга, института «Псковгражданпроект», других учреждений и творческих союзов.

В частности, перед собравшимися с докладом «Реставрация Исаакиевского собора» выступит вновь назначенный директор Государственного музея-памятника, вице-президент Российского Комитета Международного Совета музеев (ICOM UNESCO), член Европейского Общества культуры (SEC), член Союза художников РФ и искусствовед Юрий Мудров.

Программа чтений памяти Ямщикова рассчитана на один рабочий день. Полностью со списком докладов и докладчиков можно познакомиться на официальном сайте музея.

Лидия Токарева также отметила, что 19 июля в музее, на городище Воронич, близ воссозданного Георгиевского храма, где похоронен Савва Васильевич, отслужат панихиду. Начало службы в 13:10.