Межрегиональная ярмарка ремесел «Псков мастеровой» пройдет в День города Пскова

22:47, 18 июля 2017, ПАИ

В рамках празднования Дней города, 22 июля, на набережной реки Великой пройдет фестиваль «Псков Мастеровой». Он будет работать с 10:00 до 23:00 и соберет более 190 ремесленников из Пскова и области, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Смоленска, Владимира, Калуги, Воронежа, Старого Оскола, Нижнего Новгорода и других городов России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Директор Северо-Западного центра социологии и маркетинга Валерий Тюменцев рассказал, что традиционная ярмарка превратится в настоящий фестиваль ремесел, национальных костюмов и яств. «Псков впервые станет столицей Международных Ганзейских дней, которые включают в себя большую ярмарку. Мы хотим, чтобы в Пскове ярмарка прошла на уровне лучших европейских стандартов и по содержанию, и по оформлению, поэтому уже сейчас положили этому начало», - уточнил Валерий Тюменцев.

Впервые в этом году на фестивале «Псков Мастеровой» появятся Белорусская и Литовская слобода, Этногородок из Латвии, где псковичи и гости города смогут приобрести ремесленные изделия, сувениры, отведать национальные блюда ближайших соседей, посмотреть выступления фольклорных коллективов. Также в рамках фестиваля любой желающий сможет постичь тонкости ремесла на проводимых мастер-классах. Для детей будет организована игровая зона, где разместятся различные аттракционы.

По словам организаторов, все зоны ярмарки можно будет увидеть на большой схеме «Псков Мастеровой», которая разместится на спуске с ул. Профсоюзной. Здесь будет работать информационно-деловой центр ремесленной ярмарки, где посетители смогут больше узнать об участниках ярмарки, получить буклеты, печатную продукцию о празднике и даже заказать экскурсию по Древнему Пскову. Новинкой фестиваля также станет открытый микрофон, с помощью которого горожане смогут поздравить своих близких и друзей с праздником.

Кроме того, в рамках «Псков Мастеровой» откроется I Международный фестиваль «Этно-Мода-Псков-2017». Эксклюзивные изделия, сделанные своими руками представит на ярмарке известный дизайнер в области этно-фолк-моды Алена Иванова, а также народные умельцы из России, Беларуси, Литвы и Латвии примут участие в показе, наглядно продемонстрируют всю красоту и разнообразие традиционных национальных промыслов России и ближнего Зарубежья.

Более подробную информацию вы можете получить здесь. Организаторами фестиваля выступает Муниципальное предприятие Пскова «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» и Отдел потребительского рынка и услуг администрации Пскова.