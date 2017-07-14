Специалисты: Люди замечают только 60% фейковых фото

22:43, 18 июля 2017, ПАИ

Специалисты из английского Университета Уорика провели исследование и установили, что только 60% людей могут определить, фейковое перед ними фото или настоящее. Об этом пишет The Washington Post.

При этом только в 45% случаях различившие подвох смогли указать, что именно было не так с изображением. Всего в эксперименте приняли участие 700 человек. Мужчины оказались немного успешнее женщин. Софи Найтингейл, один из авторов исследования, считает его результаты пугающими.

«Фотографии обладают невероятной силой. Они влияют на то, как мы видим окружающий нас мир. Они даже могут влиять на наши воспоминания. Если мы не сможем отличить фейковые снимки от реальных, фейки тоже получат невероятную силу», - пояснила Софи Найтингейл

По итогам данного исследования The Washington Post предложила своим читателям пройти тест из пяти публикаций, который покажет, насколько вы успешны в вопросе определения фейковых фотографий. Его можно пройти здесь.