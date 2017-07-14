Американский робот-охранник покончил с собой в фонтане

23:08, 18 июля 2017, ПАИ

Сотрудники торгового центра «Вашингтонская гавань» обнаружилив фонтане, установленном возле входа в здание, робота-охранника K5, который патрулировал прилегающую к ТЦ улицу. Фотографии инцидента быстро распространились в соцсетях. Об этом пишет Motherboard.

Свидетели утверждают, что робот самостоятельно поехал в фонтан и утопился, после чего из воды его извлекали уже сотрудники торгового центра.

По словам представителей стартапа Knightscope, который делает подобных роботов, это уникальный в своем роде случай. Сейчас такие роботы-охранники находятся на стадии пилотного тестирования. Они пообещали в течение недели отправить в торговый центр еще одного робота. По всей видимости, утопленника восстановить уже не удастся.