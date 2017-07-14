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Страна и мир

Россияне стали лучше оценивать свою жизнь и ситуацию в стране

Индекс оценки личной жизни россиян достиг максимума за три года. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

​«Оценки россиян ситуации в личной жизни и стране, а также ожидания в отношении будущего существенно превосходят показатели середины 2015 и 2016 годов», — говорится в исследовании.

По данным ВЦИОМа, индекс личной жизни граждан в 2017 году достиг 59 пунктов против 38 пунктов в 2016-м и 46 пунктов в 2015. При этом индекс социальных ожиданий, который показывает, насколько оптимистично россияне оценивают будущее своей страны, все еще имеет отрицательное значение (минус 39 пунктов). В 2015–2016 годах он был еще ниже: минус 48 и минус 42 соответственно. Ситуацию в стране россияне оценили в плюс 34 пункта. В прошлом году этот показатель был отрицательным — минус 3 пункта.

По всем индексам минимальный показатель составляет минус 100 пунктов, а максимальный — плюс 100. Опрос ВЦИОМа был проведен с 22 по 27 июня 2017 года. Объем выборки составил 1600 человек.

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