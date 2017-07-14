Сборная России выиграла чемпионат мира по болотному футболу
Сборная России стала чемпионом мира по болотному футболу. В финале россияне обыграли финнов, родоначальников этого вида спорта. Об этом сообщаетSports.ru.
Команды из России одержали победу сразу в трех категориях: среди мужчин-профессионалов, мужчин-любителей и в миксе. Главный трофей турнира покорился россиянам уже в седьмой раз.
Чемпионат мира по болотному футболу проводится на площадке с заболоченной почвой в финской деревне Хюрюнсалми. Правила болотного футбола схожи с регламентом классического футбола, однако матч длится два тайма по 13 минут, а футболисты могут играть в сапогах. Чемпионат проходит ежегодно с 1998 года, в 2000-м он стал международным.