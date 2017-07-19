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Общество

Юристы МВД РФ отмечают профессиональный праздник 19 июля

Сегодня, 19 июля, свой профессиональный праздник отмечают юристы Министерства внутренних дел Российской Федерации. Он появился в календаре в 2003 году, когда Борис Грызлов, занимавший тогда должность министра внутренних дел, подписал соответствующий приказ. Об этом сообщает портал calend.ru.

Этот документ предписывал начальникам структурных подразделений МВД «ежегодно отмечать День юридической службы системы Министерства внутренних дел России и поощрять особо отличившихся сотрудников этой службы». Праздник был установлен «В целях повышения роли подразделений правового обеспечения в решении стоящих перед Министерством внутренних дел Российской Федерации задач по обеспечению законности деятельности органов внутренних дел и внутренних войск, а также учитывая их значительную роль в работе, связанной с совершенствованием законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность МВД России».

Дата праздника была выбрана в честь события, произошедшего 19 июля 1946 года: в этот день в составе Центрального аппарата МВД СССР появилась юридическая часть. В ее обязанности входило давать заключения по всем документам, которые предоставлялись на подпись министру внутренних дел и его заместителям, а также консультировать сотрудников ведомства по правовым вопросам. 

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