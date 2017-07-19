Участники городского квеста смогут помочь псковским детям-сиротам

09:06, 19 июля 2017, ПАИ

Традиционно городской исторический квест «Вот тот дом» поддерживает благотворительный проект #ДетиВсейЗемли, созданный для помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выпускникам специальной (коррекционной) школы-интернат 8 вида. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, в этом году у участников этой интерактивной экскурсии будет возможность не просто весело и с пользой для ума провести день, но и сделать свой вклад в общее доброе дело - оставить пожертвование в фонд проекта.

Собранные средства будут направлены на организацию поездки ребят на Талабские острова в ежегодный оздоровительный лагерь. Лагерь проходит третье лето подряд, и в этом году он запланирован для проведения на острове Белов. Организаторы благотворительного проекта поделились, что расходы на реализацию задуманного включают оплату проживания детей и сопровождающих, а также их питания. Транспортные расходы уже покрыты постоянным благотворителем - совместным с «ДетиВсейЗемли» проектом «Добрый Петербург». Для организации всего остального ребята будут рады любой помощи. Связаться с руководителем проекта Евгенией Трефиловой, задать интересующие вопросы и оказать посильную финансовую и/или информационную поддержку можно по телефону: +79113663565 и по почте: detivseizemli@gmail.com.

Напомним, квест состоится 22 июля в рамках празднования Дней города Пскова. Старт интеллектуальных соревнований запланирован на 12:00 во дворе Псковского музея-заповедника.

Как обычно, участие в квесте бесплатное.

Если вы интересуетесь историей любимого города, хотите открыть его для себя по-новому, да и просто предпочитаете активный отдых с пользой для ума – собирайте команду и регистрируйтесь. Регистрация проходит до 21 июля включительно на сайте: http://aventin-pskov.ru/247/

Количество команд ограничено.

Подробности: 8112-29-84-84.