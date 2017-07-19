Директор псковской организации оштрафован за нарушение антикоррупционного закона

09:35, 19 июля 2017, ПАИ

В Пскове по требованию прокурора руководитель ЗАО НПК «Техэлектро» оштрафован за нарушение законодательства о противодействии коррупции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что на работу в организацию принято лицо, ранее замещавшее должность государственной гражданской службы в администрации Псковской области. В нарушение требований части 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», статьи 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель не направил уведомление о заключении трудового договора с указанным лицом по последнему месту его службы.

В этой связи прокурор области в отношении директора ЗАО НПК «Техэлектро» возбудил дело по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего). Мировой судья назначил виновному штраф в размере 20 тыс. рублей.