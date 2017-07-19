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Общество

350 тысяч задолжала пушкиногорская компания-банкрот бывшим сотрудникам

Прокуратура Пушкиногорского района выявила нарушения трудовых прав бывших сотрудников ООО «Ритек». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в связи с банкротством и ликвидацией ООО «Ритек», 26 июня с сотрудниками компании были расторгнуты трудовые договоры в соответствии с частью 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. Вместе с тем, в нарушение требований статьи 136 и части 1 ст. 140 Трудового кодекса РФ при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, в том числе задолженности по заработной плате за прошлые месяцы, выходное пособие, а также компенсация отпуска не были произведены в день увольнения работников. В связи с этим у работодателя образовалась задолженность по указанным выплатам на сумму более 350 тыс. рублей.

В этой связи прокуратура района направила в адрес мирового судьи судебного участка №16 Пушкиногорского района в порядке статьи 45 ГПК РФ заявления в защиту трудовых прав граждан о выдаче судебных приказов для дальнейшего взыскания задолженностей с работодателя. Реальное восстановление нарушенных трудовых прав граждан взято прокуратурой района на контроль.

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