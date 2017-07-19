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Общество

Треть россиян не смогли оценить последствия революции

Треть россиян не могут позитивно или негативно оценить последствия революции. Как сообщает газета «Известия», исследование, посвященное столетию Октябрьской революции, провёл Институт социологии РАН.

Комментируя результаты опроса, директор Института российской истории РАН в 1993–2010 годах Андрей Сахаров отметил, что огромным прорывом в деле изучения реальных обстоятельств событий 1917 года было открытие в 1990-е годы архивов.

Однако, директор НИИ политической социологии Вячеслав Смирнов заявил, что со временем полярность мнений и актуальность тех событий неизбежно будут снижаться. «Уже скоро отношение к тем событиям встанет в один ряд, например, с опричниной Ивана Грозного и другими делами давно минувших дней. Это нормально», — считает он.

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