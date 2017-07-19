Водитель Kia повторно сел за руль нетрезвым в Пушкинских Горах

10:30, 19 июля 2017, ПАИ

17 июня около 22:00 в Пушкинских Горах у дома по улице Пушкинской полицейские задержали 30-летнего нетрезвого водителя автомобиля «Kia», который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. По данному факту проводится проверка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.