Около 32 тысяч семей получили сертификаты на маткапитал в Псковской области

09:56, 19 июля 2017, ПАИ

В Псковской области более 31,8 тысяч семей получили сертификаты на материнский капитал, из них около 19,5 тысяч уже распорядились средствами. Большая часть семей (87,7%) направили материнские деньги на улучшение жилищных условий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области.

При этом нужно отметить, что получение сертификатов на материнский семейный капитал и использование его средств находится под пристальным контролем органов ПФР. Распоряжение средствами материнского капитала осуществляется в рамках действующего федерального законодательства, однако с начала реализации Программы не однократно предпринимались попытки незаконного использования средств материнского капитала: от неправомерного получения сертификата на материнский капитал до его обналичивания.

Специалисты органов ПФР по Псковской области тщательно проверяют достоверность сведений в представленных гражданами документах вместе с заявлениями о выдаче сертификата или о распоряжении средствами материнского капитала. Для этого органы ПФР направляют запросы в различные инстанции.

В частности, в органы ЗАГСа и органы опеки и попечительства - чтобы выявить факты лишения родительских прав, отмены усыновления ребенка, ограничения в родительских правах, отобрания ребенка. В органы МВД - для проверки фактов совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности.

С учетом полученных сведений пенсионные органы выносят соответствующие решения об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении заявления о выдаче сертификата или о распоряжении средствами материнского капитала. В случаях выявления фактов, позволяющих усомниться в законности использования средств материнского капитала, органы ПФР направляют соответствующую информацию в правоохранительные органы.

Также тщательную проверку проходят и документы, которые предъявляются для распоряжения средствами материнского капитала.

В ведомстве отметили, что в 2017 году органами ПФР региона было вынесено 2 решения об отказе в выдаче сертификата на МСК и 126 отказных решений в распоряжении средствами МСК.

Большинство отказных решений (106), касались улучшения жилищных условий. Причины отказов самые разные. Так, например, ребенку, рождение которого дало право на сертификат, не исполнилось 3-х лет, предоставление нецелевых кредитов (родители брали потребительский кредит на покупку жилья), самострой, заявительницы были ограничены в родительских правах, отсутствие необходимых документов. 20 отказов касались направления средств МСК на образование детей.

Напомним, что любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными. При этом владелец сертификата на материнский капитал, который соглашается принять участие в схемах обналичивания, идет на совершение противоправного акта и может быть признан соучастником преступления по факту нецелевого использования государственных средств.

Исключение составляет возможность получения единовременных выплат из средств материнского (семейного) капитала. Такую возможность государство предоставляло семьям – владельцам сертификатов – уже несколько раз в соответствии с отдельно принятыми нормативными документами.

В случаях незаконного использования средств материнского капитала владельцам сертификатов выносятся обвинительные приговоры, и производится взыскание незаконно полученных сумм в федеральный бюджет в счет возмещения ущерба. При этом в дальнейшем они лишаются права распоряжения материнским капиталом.